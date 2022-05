Panorama de l'entretien. Photo: ttbc-hcm.gov.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Phan Van Mai s'est entretenu en ligne le 16 mai avec Daniel Andrews, Premier ministre de l'État australien de Victoria.

A cette occasion, les deux parties ont signé une convention pour établir des relations d'amitié et de coopération.

Phan Van Mai a affirmé que la mégapole économique du Sud ferait tout son possible pour concrétiser et rendre efficaces les programmes et plans de coopération avec l'Etat de Victoria.

La ville souhaite accueillir les autorités et les entreprises de Victoria pour discuter des opportunités de coopération dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la transformation numérique, l'automatisation, la production pharmaceutique..., contribuant ainsi à promouvoir le développement économique et la transformation numérique, la construction d'une ville de Ho Chi Minh-Ville intelligente, a-t-il dit.

Appréciant les potentiels et l'élan de développement de Ho Chi Minh-Ville, Daniel Andrews a partagé les atouts économiques et les expériences de développement technologique de l'Etat de Victoria. Il a affirmé que les deux localités disposaient de nombreuses opportunités pour promouvoir des relations de coopération fructueuses dans l'avenir, notamment grâce aux vols aériens directs récemment ouverts entre Ho Chi Minh-Ville et Melbourne. -VNA