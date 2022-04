La deuxième étape de la course S-Race 2022 à Ho Chi Minh-Ville. Photo:Internet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La deuxième étape de la plus grande course à pied destinée aux élèves et étudiants au Vietnam (S-Race) a eu lieu le 24 avril dans la ville de Thu Duc, à Ho Chi Minh-Ville, réunissant près de 5.000 participants.

Ayant pour thème « Courage - Conquête - Maturité - Ascension – Brillance » correspondant à cinq étapes, la course est organisée par le ministère de l’Éducation et de la Formation, la Télévision du Vietnam, le groupe TH, la société Unicomm (Unic) et la Fédération de l’athlétisme du Vietnam. Elle comprend six épreuves destinées à trois groupes d’âge : 11-14 ans, 15-17 ans et 18-23 ans.

La première étape « Courage » s’est déroulée le 27 mars dans la province de Quang Nam (Centre) avec la participation de près de 4.000 élèves et étudiants. Les troisième, quatrième et cinquième étapes seront organisées respectivement à Quang Ninh, Hanoï et Nghe An. -VNA