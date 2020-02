Le secrétaire du comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville lors du lancement des deux centres. Photo:VNA

Cet établissement sera capable de mettre à jour l’évolution de la propagation du virus et de donner la liste des hôpitaux capables en temps et en heure d’accueillir des patients. Il rend également compte de l’évolution de l’épidémie à l’échelle mondiale.Un centre de gestion de l’Éducation intelligente a été aussi inauguré ce mardi dans la mégapole du Sud. Il vise à améliorer l’efficacité de la gestion éducative, à renouveler le mode d’enseignement, de l’apprentissage, de l’examen, de l’évaluation, ainsi à rehausser la qualité de l’éducation et de la formation. - VOV/VNA