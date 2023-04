Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La baisse de la demande mondiale affecte les exportations des entreprises de Hô Chi Minh-Ville. Pour les aider à sortir de la crise, la Municipalité a mis en place de nombreuses mesures d’aides.

Photo d'illustration : VOV

D’après Huynh Van Duc, directeur général de la société VINAVIT, spécialisée dans la fabrication de produits métalliques, depuis la fin de 2022 jusqu'à présent, la production de son entreprise a diminué de 40 % en raison de la baisse des commandes. Il souhaite recevoir des aides du gouvernement afin de surmonter les difficultés.

«Nous espérons que la ville applique rapidement des mesures de soutien aux entreprises en difficulté. Les plus gravement touchées doivent notamment bénéficier d’un soutien plus fort et plus rapide», a-t-il souligné.

Pour aider les entreprises à mieux exporter, Hô Chi Minh-Ville compte ainsi renforcer la promotion commerciale au Vietnam et à l’étranger. Bui Ta Hoang Vu, directeur du service municipal de l'industrie et du commerce a fait savoir qu’un salon international de l'exportation serait organisé prochainement dans la mégapole du Sud.

“Nous essayons de diversifier les débouchés tout en exploitant nos marchés cibles. Nous organiserons des missions d’étude de marché à l’étranger et lèverons les obstacles pour faciliter les exportations des entreprises”, a-t-il fait savoir.

De leur côté, les banques ont réduit les taux de prêt pour faciliter l'accès aux emprunts bancaires des entreprises. Nguyên Ngoc Hoa, président de l’Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville propose:

“Nous espérons que les banques accepteront les matières premières, les produits finis et les stocks comme garanties et si c’est possible une restructuration ou un rééchelonnement des dettes pour les entreprises en difficulté”.

Locomotive économique du pays, Hô Chi Minh-Ville se doit de mieux soutenir les entreprises pour redresser son économie en particulier et celle du pays en général. - VOV/VNA