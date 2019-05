Au Centre d'opération de la ville intelligente de Hô Chi Minh-Ville.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dimanche 12 mai, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a annoncé les résultats de la première phase du projet urbain intelligent pour la période 2017-2020, et horizon 2025. La conférence a été dirigée par le secrétaire du Comité du parti pour cette ville, Nguyên Thiên Nhân.



Mis en œuvre depuis la fin 2017, le projet ''Ville intelligente'' se concentre sur la construction de quatre centres clés. Ce seront: un entrepôt de données à usage commun et le développement de l'écosystème des données ouvertes; Centre d'opération de ville intelligente; Centre de simulation et prévisions socio-économiques ainsi qu’un Centre de sécurité de l'information.



À l’heure actuelle, l’entrepôt de données de la ville (phase 1) fonctionne dans l’incubateur numérique de Quang Trung en intégrant les données existantes des Services et des branches. Certaines bases de données importantes ont été intégrées dans un entrepôt de données partagé.



Duong Anh Duc, directeur du Service municipal de l'information et des communications, a déclaré que ces données servent la direction et l'administration, y compris initialement l’exploit un entrepôt de données partagé pour l'administration générale de la ville. En outre, la ville a mis à l'essai un portail de données à cette l'adresse https://data.hochiminhcity.gov.vn/



Tout d'abord, il fournira des informations sur les installations d'examen médical ainsi que les certificats de pratique médicale.



Installations de milliers de caméras



En ce qui concerne le Centre d’opération de la ville intelligente, dans la phase 1, la ville a piloté la connexion et l’intégration des données des systèmes de caméras de surveillance du Service de circulation et des Transports, des comités populaires des arrondissements 1, 12, Phu Nhuân et Go Vâp. Le nombre total de caméras a été intégré dans ce centre, qui compte plus de 1.000 caméras, permettant d'analyser des données sur 50 caméras en même temps, afin de découvrir des visages, identifier des types de véhicules, découvrir des foules, le tout pour assurer le maintien de l’ordre.



Le Centre de surveillance de circulation de ville est connecté à celui d'opération de la ville intelligente.



Le Centre de simulation et de prévision socio-économique a élaboré et a achevé un ensemble de méthodologie pour les activités de recherche, les prévisions socio-économiques. Sa première phase devrait être officiellement opérationnelle au début du mois de juin 2019.



Dans le même temps, le Comité populaire municipal a approuvé le projet de création de la Société par actions d’opération du Centre de Sécurité d’information de la ville. En conséquence, cette société sera créée par le budget étatique qui représente au moins 51% du capital statutaire.



Lors de la conférence, le secrétaire Nguyên Thiên Nhân a déclaré que le projet de ville intelligente était considéré comme le huitième programme décisif de la ville. Après plus d'un an de mise en œuvre, il a obtenu de nombreux résultats importants et fortement utiles.



Le secrétaire a également demandé que la ville donne prochainement des adresses de ces centres à tout le monde. En outre, la ville devra annoncer des normes communes de caméras pour que les habitants puissent investir et installer les caméras conformément aux normes communes. Grâce à cela, le réseau de surveillance de la ville par caméra pourra être intégré et utilisé afin d’assurer la sécurité et l’ordre dans les lieux publics. -CVN/VNA