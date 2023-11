Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité de gestion du Parc de haute technologie de Saigon (SHTP - Saigon Hi-Tech Park) vient d'attribuer le certificat d'enregistrement d'investissement à un investisseur néerlandais dans le domaine des puces semi-conductrices.



La société néerlandaise BE Semiconductor Industries N.V investit dans un projet d’un capital de plus de 115 milliards de dongs, soit l’équivalent de plus de 4,9 millions de dollars, lequel devra être mis en service au premier trimestre 2025.



Selon le professeur agrégé et docteur Nguyen Anh Thi, chef du Comité de gestion de SHTP, le projet de la société BESI est de petite envergure, mais il s'agit de la première phase qui vise à évaluer le climat d'investissement au Vietnam, avant de décider d'un investissement à plus grande échelle.



Le projet de la société BESI dans le domaine des puces semi-conductrices apportera une contribution positive au développement socio-économique du Vietnam en général et de Ho Chi Minh-Ville en particulier.-VNA