Hanoi (VNA) - Dimanche soir, la rue aux fleurs de Nguyên Huê à Hô Chi Minh-ville a attiré des milliers d’habitants et de touristes venus admirer les fleurs et assister à un spectacle de rue.



S’étendant sur plus de 600m, la rue est divisée en deux espaces, baptisés respectivement “Un printemps paisible et heureux” et “Un printemps de prospérité”, avec au total 20 mascottes, symbolisant les 20 ans de la rue aux fleurs.

Après trois jours d’ouverture, la rue aux fleurs de Nguyên Huê a accueilli des dizaines de milliers de visiteurs.



“Je suis très heureuse de voir la rue de Nguyên Huê aussi animée. J’espère que la nouvelle année apportera beaucoup de joie aux habitants de Hô Chi Minh-ville. Chaque année, la rue aux fleurs de Nguyên Huê est conçue d’une manière différente mais elle est toujours animée”, nous dit Vu Thi Thuy Nga, une habitante de Hô Chi Minh-Ville.



La rue aux fleurs de Nguyên Huê fermera ses portes le 26 janvier, soit le cinquième jour du premier mois lunaire. - VOV/VNA