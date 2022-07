Les unités de la police de Hô Chi Minh-Ville organisent de nombreuses activités en l’honneur du 27 juillet. Photo : CTV/CVN

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les unités de police de Hô Chi Minh-Ville organisent une série d'activités à l’occasion du 75e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet).



Parallèlement aux activités pour célébrer le 60e anniversaire de la Journée traditionnelle de la police populaire (20 juin), les unités de la police de Hô Chi Minh-Ville organisent également activement des activités spécifiques pour le 75e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie.



Le 27 juillet est un jour spécial où des millions de cœurs vietnamiens se souviennent de toutes les personnes qui ont sacrifié leur vie et leur sang pour la libération nationale. Ainsi, les policiers offrent respectueusement de l'encens, en souvenir des héros et des martyrs morts pour la Patrie avec une profonde et infinie gratitude.



Dans le cadre de la série d'activités pour célébrer le 27 juillet, l'Union des femmes du Bureau des affaires du Parti et des affaires politiques de Hô Chi Minh-Ville a organisé une activité politique à Vinh Long (Sud), ville héroïque, qui a donné naissance à des personnes talentueuses ayant rendu des services méritoires au peuple et à la patrie. À Vinh Long, les femmes ont offert de l’encens et des fleurs dans la zone commémorative de feu le président du Conseil des ministres Pham Hùng dans le district de Long Hô.



De plus, les unités de la police municipale, en particulier les syndicats, ont également organisé de nombreuses activités telles que des visites et des remises de cadeaux aux proches des familles des martyrs, aux mères héroïnes vietnamiennes, aux héros des forces armées, aux personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution et aux camarades blessés et malades... Ce qui vise à montrer leur gratitude et à honorer les grandes contributions des générations précédentes à la cause de la lutte pour l'indépendance nationale et l'édification et la défense de la Patrie.



Avant cela, l'hôpital de la police municipale a également organisé des examens médicaux gratuits et des distributions de médicaments aux familles des mères héroïnes et martyres vietnamiens dans la commune de Vinh Lôc A, district de Binh Chanh. D’ailleurs l'hôpital a aussi participé à plusieurs activités caritatives.-CVN/VNA