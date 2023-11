Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville , Phan Van Mai, s'exprime à la conférence. Photo: VNA

San Francisco (VNA) - Une délégation de Ho Chi Minh-Ville a rencontré des entreprises américaines pour promouvoir les investissements dans les domaines de la croissance durable et des hautes technologies dans le cadre du voyage d'affaires du président Vo Van Thuong à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023 à San Francisco, en Californie, aux États-Unis.



Le 16 novembre (heure locale), à San Francisco, le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a eu une rencontre avec près de 30 grandes entreprises américaines opérant dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, des hautes technologies, de l'informatique, de la finance et de l'innovation.



Phan Van Mai a souligné que Ho Chi Minh-Ville joue un rôle de pionnier dans la mise en œuvre des conenus de coopération concrète, notamment sur le développement technologique, les semi-conducteurs, l'économie numérique, l'économie verte, etc.



Il a présenté aux investisseurs américains la stratégie de croissance durable et de développement de la ville. En particulier, la ville a établi un cadre stratégique pour la croissance verte d'ici 2030 et une vision pour 2050, qui met l'accent sur les citoyens et les entreprises dans la transformation numérique. La stratégie se concentre sur quatre domaines principaux : les ressources vertes, les infrastructures vertes, les comportements écologiques et les secteurs prioritaires.



Ensuite, la ville encourage les investissements dans les énergies propres, les transports verts, le traitement des eaux usées et des déchets, les crédits de carbone et la construction d'une zone verte à Can Gio. La ville souhaite également accéder aux financements verts et développer la finance verte. Enfin, la ville se concentre sur l'élaboration de plans détaillés et de politiques adaptées pour soutenir le développement socio-économique local.



David Lewis, président et PDG d'Energy Capital Vietnam, s'est engagé à investir au Vietnam dans les domaines de l'innovation et de l'énergie verte.



Patrick Sweeney, vice-président du Business Executives for National Security (BENS), pour sa part, a déclaré que de nombreuses entreprises membres souhaitent investir à la mégapole du Sud dans les domaines de la technologie, de l'aviation, de l'espace, de la défense, de la finance, de la médecine et de l’énergie...

Le même jour, la délégation du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a organisé une conférence sur la promotion des investissements dans la ville en 2023. Marc Knapper, ambassadeur des États-Unis au Vietnam, a souligné les avantages de l'environnement d'investissement de Hô Chi Minh-Ville, appelant les entreprises américaines à investir davantage dans la ville.

Lors de la conférence, une cérémonie de remise de quatre protocoles d'accord (MoU) et deux lettres d'intérêt entre organisations et entreprises a eu lieu pour promouvoir la croissance verte et les projets de hautes technologies.

Auparavant, lors d’une table ronde entre des entreprises et des localités vietnamiennes aux États-Unis organisée par le ministère du Plan et de l'Investissement le 15 novembre, les services de Ho Chi Minh-Ville ont signé trois protocoles d’accord avec l'Alliance verte sur la coopération dans l'organisation des activités d’investissement et commerciales, la construction d’un centre d'innovation du secteur privé à Ho Chi Minh-Ville, et l'investissement dans l'application de l'intelligence artificielle (IA) dans le domaine des transports. -VNA