Ho Chi Minh-Ville a décidé de consacrer plus de 7.000 milliards de dongs de son budget aux infrastructures et équipements de ses unités de soins de santé. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville a décidé de consacrer plus de 7.000 milliards de dongs (304 millions de dollars) de son budget aux infrastructures et équipements de ses unités de soins de santé, dans le cadre des plans d'investissement public à moyen terme pour les périodes 2021-2025 et 2025-2030.

Cette décision fait partie des résolutions adoptées le 19 septembre lors de la 11e session du Conseil populaire municipal du 10e mandat.



Concrètement, le Conseil populaire municipal a approuvé un investissement total de plus de 1,49 billion de dongs pour l'équipement médical de l'hôpital régional de Hoc Mon, plus de 1,36 billion de dongs pour l'hôpital régional de Cu Chi et 1,45 billion de dongs pour l'hôpital régional de Thu Duc.



Il a également adopté des projets de construction de nouvelles infrastructures et l'acquisition d'équipements dans 17 autres établissements médicaux.



Avec les ajustements, le plan total d'investissement public à moyen terme pour la période 2021-2025 est évalué à plus de 3 000 milliards de dongs, et celui pour 2026-2030 à plus de 4 000 milliards de dongs.



Le Conseil populaire municipal a également approuvé pour la première fois le montant minimum d'investissement pour un projet de partenariat public-privé (PPP) dans le secteur de la santé à 30 milliards de dongs. -VNA