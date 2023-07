Ho Chi Minh-Ville, 14 juillet (VNA) - Ho Chi Minh-Ville fait partie des 21 villes et provinces ayant les taux de fécondité les plus bas du pays, a entendu une cérémonie locale le 14 juillet pour lancer une campagne de communication intégrée à la fourniture de services d'amélioration de la qualité de la population dans les zones avec de faibles taux de fécondité cette année.

Le secteur municipal de la Santé a sensibilisé les jeunes à l'importance des bilans de santé prénuptiale pour dépister, détecter et traiter rapidement les affections liées à la santé reproductive. Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, le directeur du Bureau municipal de la population de la Planification familiale Pham Chanh Trung a déclaré qu'avec un taux de fécondité de 1,39 enfant par femme en âge de procréer, la ville est confrontée à deux plus grands défis, à savoir les faibles taux de fécondité et le vieillissement rapide de la population, qui susceptibles d'avoir de lourdes conséquences négatives sur le bien-être social et les pénuries de main-d'œuvre.



Le taux de personnes âgées de plus de 60 ans dans la ville a dépassé les 10 %. L'an dernier, elle comptait 1,033 million de personnes âgées de plus de 60 ans, soit 11,03 % de sa population totale. Ces chiffres marquent une étape importante dans le processus rapide de vieillissement de la population de la ville.

Soins de la santé pour les personnes âgées. Photo : VNA



Pour remédier au problème, le secteur municipal de la Santé a exhorté les habitants à se donner la main et à soutenir le message "Chaque famille, chaque couple devrait avoir au moins 2 enfants". Il a également sensibilisé les jeunes à l'importance des bilans de santé prénuptiale pour dépister, détecter et traiter rapidement les affections liées à la santé reproductive.

Le directeur adjoint du bureau, Pham Vu Hoang, a déclaré que la ville devait travailler en étroite collaboration avec les ministères et les agences pour améliorer la qualité de la population.- VNA