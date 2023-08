Le vice-président du Comité populaire d’Ho Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a reçu le 2 août le ministre d'État à la Sécurité énergétique et à la Neutralité carbone du Royaume-Uni, Graham Stuart. Photo : VNA



Il a demandé au Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le vice-président du Comité populaire d’Ho Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a reçu le 2 août le ministre d'État à la Sécurité énergétique et à la Neutralité carbone du Royaume-Uni, Graham Stuart , en visite de travail dans la mégapole du Sud.Il a demandé au Royaume-Uni de partager ses expériences dans la construction de mécanismes, de politiques, de méthodes de fonctionnement et de gestion du Centre de finance et de développement de la finance verte ; d'encourager les entreprises britanniques à coopérer avec la ville dans la construction du Centre international de finance, le développement de la santé, de l'éducation et de l'énergie verte ; de présenter les entreprises britanniques dans le domaine du développement vert pour participer au Forum économique de Ho Chi Minh-Ville 2023.

De même, il s'est engagé à créer toutes les conditions favorables à l'organisation réussie du Festival britannique à Ho Chi Minh-Ville à l’occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



De son côté, Graham Stuart a affirmé que le Royaume-Uni continuerait de coopérer et de partager ses expériences avec le Vietnam, y compris Ho Chi Minh-Ville pour atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050 engagé par le Premier ministre vietnamien lors de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques tenue à Glasgow (COP26). En outre, il s'est engagé à présenter des entreprises britanniques ayant de l'expérience et du potentiel pour participer au Forum économique de Ho Chi Minh-Ville 2023.



Appréciant les premiers résultats de la coopération entre les partenaires britanniques et Ho Chi Minh-Ville dans l’élaboration du projet de Centre international de finance, Graham Stuart a affirmé que le Royaume-Uni continuerait à coopérer et à soutenir la ville dans le processus de développement et de mise en œuvre ce projet. Le Royaume-Uni est également prêt à soutenir Ho Chi Minh-Ville dans la construction et la mise en œuvre de projets de développement de santé intelligente.



Enfin, il s'est engagé à présenter à Ho Chi Minh-Ville des investisseurs britanniques expérimentés dans la fourniture d'équipements, de techniques et de technologies pour convertir la biomasse en énergie ; à partager des expériences dans l'édification d'un cadre juridique, de mécanismes et de normes pour des projets visant à attirer des ressources financières pour le développement vert. -VNA