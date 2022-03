Le marché flottant de Cai Rang, l'une des attractions touristiques dans la ville de Can Tho. Photo: hanoimoi.com

Hanoï (VNA) – Après près de deux ans de suspension en raison de l'épidémie de COVID-19, les activités de coopération touristique entre Ho Chi Minh-Ville et les 13 ville et provinces du delta du Mékong ont été relancées en vue d’optimiser leurs atouts pour redresser et développer rapidement l’ « industrie sans fumée ».



Ho Chi Minh-Ville et les 13 ville et provinces du delta du Mékong sont tombées d’accord pour coopérer dans le développement touristique depuis décembre 2019. Cependant, l’épidémie de COVID-19 ont interrompu des activités de coopération.

Entre 2020 et 2021, les agences de voyage de la mégapole du Sud ont lancé plus de 50 circuits de Ho Chi Minh-Ville vers les ville et provinces du delta du Mékong, selon Nguyen Thi Anh Hoa, directrice du Service municipal du Tourisme. Elle a déclaré espérer qu’avec l’autorisation du gouvernement pour la réouverture des activités touristiques, les activités touristiques entre Ho Chi Minh-Ville et le delta du Mékong seraient bientôt à nouveau dynamiques.



Selon le plan de coopération touristique publié par le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, les activités mettront l'accent sur le rôle central de Ho Chi Minh-Ville pour stimuler le développement touristique de chaque localité, édifier et développer progressivement la marque touristique régionale.

Cette année, les localités évalueront les programmes communs de développement touristique, organiseront des colloques ainsi que des activités de promotion du tourisme…, a fait savoir la vice-présidente du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Thi Thang.



Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Doan Van Viet, a appelé chaque localité à optimiser ses avantages touristiques pour créer une série de produits et services diversifiés et attrayants.

Grâce au fort investissement dans les infrastructures et à la participation active de Ho Chi Minh-Ville et des localités du delta du Mékong, toute la région sera une destination touristique attrayante pour les touristes vietnamiens comme étrangers dans un avenir proche, a-t-il déclaré. -VNA