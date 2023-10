L’économie circulaire résout progressivement les problèmes et les défis liés à l’environnement et à l’énergie, créant une percée pour aider le district insulaire de Côn Dao, dans la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud) à développer une économie verte et durable.

Considérant que la biodiversité est importante pour le développement socio-économique local, la province de Ninh Thuân a attaché de l’importance aux travaux de planification ainsi qu’à la protection et au développement de la biodiversité dans le parc national de Nui Chua et le parc national de Phuoc Binh.

Le Département de gestion des digues et de prévention et de contrôle des catastrophes du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le journal ''Nông Nghiêp Viet Nam'' (Agriculture du Vietnam) ont organisé le 6 octobre dans la ville de Ha Long une conférence de presse sur la 11e réunion des ministres de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes (AMMDM) et les activités de la présidence vietnamienne pour l'année 2023.