Lors de la séance de travail entre le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai et le maire de Francfort, Peter Feldmann. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville et Francfort (Allemagne) présentent de nombreuses similitudes et sont prêtes à renforcer leurs activités de coopération pour un développement mutuel.

C'est le résultat de l’entretien entre le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai et le maire de Francfort, Peter Feldmann, qui a eu lieu le 6 novembre à Ho Chi Minh-Ville.

Le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, a souligné que cette visite de travail de la délégation de haut rang de Francfort dans la ville avait montré un intérêt et une affection particuliers entre les deux villes, contribuant activement à promouvoir la coopération bilatérale ainsi qu'entre le Vietnam et l'Allemagne en général.

Phan Van Mai a espéré que dans les temps à venir, les deux parties multiplieraient les échanges et partageraient leurs expériences en matière de construction et de développement urbains. Plus précisément, Francfort a été invité à soutenir Ho Chi Minh-Ville en matière d’expériences, d'échange d'experts et des conseils techniques dans l’élaboration de la planification de la ville, avec une vision jusqu'en 2050.

En plus, Ho Chi Minh-Ville souhaite que les deux parties promeuvent davantage la coopération dans le domaine de l'éducation, de la formation ; renforcent les échanges entre les jeunes générations, dans la formation des ressources humaines dans le secteur de la santé ; partagent des expériences et échangent des experts dans le domaine de la construction des centres financiers, - un atout de Francfort.

De son côté, le maire de Francfort, Peter Feldmann a exprimé l'intérêt particulier de sa ville vis-à-vis Ho Chi Minh-Ville dans l'éducation, le développement du système de transport urbain, la culture, la construction d'infrastructures pour le bien-être social, la promotion commerciale, l'amélioration de la qualité de vie et la promotion des projets avec la participation des jeunes. - VNA