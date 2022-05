Un coin de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hanoï, 23 mai (VNA) - Une exposition et un forum des villes intelligentes en Asie 2022 (Smart City Asia 2022) se tiendront du 26 au 28 mai à Hô Chi Minh-Ville.L'événement annuel, co-organisé par Exporum et l’Association de Communication digitale du Vietnam, présente les technologies de pointe mondiales dans le domaine de la technologie numérique, des villes intelligentes et des maisons intelligentes (IA, IOT, Blockchain, VR/AR et 3D), a rapporté la Voix du Vietnam (VOV).Plus de 120 entreprises nationales et étrangères devraient présenter de nouveaux produits, des services technologiques, ainsi que des services de conseil pour l'industrie de la technologie numérique au cours de l'exposition et du forum de trois jours.Les organisateurs organiseront des séminaires pour partager des expériences internationales dans le développement de villes intelligentes à Singapour et en République de Corée. Les experts discuteront également et feront des suggestions pour le développement d'infrastructures de villes intelligentes adaptées au Vietnam.Selon l’Association de Communication digitale du Vietnam, l'accueil de Smart City Asia 2022 au Vietnam contribuera à promouvoir le commerce, à développer des relations de coopération et à stimuler le développement de l'industrie numérique en Asie du Sud-Est et en Asie en général.- VNA