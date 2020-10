Hanoi (VNA) - Le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville a coopéré avec Amazon Global Selling pour organiser, mercredi 21 octobre, un séminaire sur "L'accès au marché américain via la plateforme d’e-commerce Amazon".

Séminaire sur "L'accès au marché américain via la plateforme d’e-commerce Amazon", le 21 octobre à Hô Chi Minh-Ville.

Le séminaire visait à présenter à la communauté d’affaires vietnamienne des informations utiles sur le marché américain du commerce électronique en général et la plateforme Amazon aux États-Unis en particulier, les tendances et les industries potentielles, l’approche du mode d'exportation en ligne sur Amazon, des notes sur les réglementations et les procédures d'expédition des marchandises vers le marché américain et l'entrepôt Amazon, ainsi que des expériences pratiques de vendeurs à succès sur cette plate-forme.S'exprimant lors du séminaire, Trân Phu Lu, directeur adjoint Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), a déclaré qu'après 25 ans de normalisation des relations, les États-Unis sont désormais le troisième partenaire commercial du Vietnam dans le monde.Et le Vietnam se classe actuellement 16e partenaire commercial des États-Unis et est le 7e fournisseur de marchandises des États-Unis. La croissance annuelle du commerce entre les deux pays est de plus de 20%.Les États-Unis ont toujours été le plus grand marché d'exportation du Vietnam. En 2019, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 75,766 milliards USD, soit une augmentation de près de 170 fois par rapport à 1995 (451 millions USD).Au cours des neuf premiers mois de 2020, malgré la pandémie de COVID-19, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral a encore augmenté, de 17,7%, par rapport à la même période en 2019, atteignant plus de 65,124 milliards USD. À noter que si les importations du Vietnam en provenance des États-Unis ont diminué de 3%, les exportations du Vietnam vers les États-Unis ont encore augmenté, de 22,7%, atteignant près de 54,742 milliards d’USD.Les États-Unis, un grand marché avec plus de 328 millions de personnes et un revenu par habitant de 65.760 USD/personne/an - le plus élevé au monde (chiffres pour 2019 - selon la Banque mondiale), ont créé un marché avec le plus grand pouvoir d'achat au monde. Par conséquent, le marché américain a encore beaucoup de place pour les entreprises vietnamiennes. Cependant, sur un marché aussi vaste et compétitif, la vente de marchandises via les intermédiaires et les canaux de distribution traditionnels entraîne souvent des coûts élevés. Heureusement, avec l'explosion d'Internet et du commerce électronique, les entreprises vietnamiennes peuvent désormais vendre leurs produits directement aux consommateurs américains.