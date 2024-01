Photo d'illustration: nhandan.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le système de surveillance des maladies infectieuses de Ho Chi Minh-Ville a identifié le sous-variant JN.1 du SARS-CoV-2 chez des patients hospitalisés en décembre 2023, a déclaré le 24 janvier le Département de la Santé de Ho Chi Minh-Ville.

Il s'agit d'un sous-variant de la lignée BA.2.86 d'Omicron, classé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme un "variant d'intérêt" (Variant of Interest - VOI) et est responsable d'une augmentation du nombre de cas et de décès dans certains pays, dont la Thaïlande.

Selon les données du Centre de contrôle des maladies de Ho Chi Minh-Ville, du 18 décembre 2023 au 22 janvier 2024, les hôpitaux de la ville ont enregistré 94 cas de COVID-19 hospitalisés, dont 17 cas graves.

Selon les résultats du séquençage génétique des 16 patients traités dans l'Hôpital des maladies tropicales de Ho Chi Minh-Ville en décembre, 12 patients, soit 75%, ont été infectés par le sous-variant JN.1.

Le sous-variant JN.1 est apparu dans la métropole du Sud après que le Centre de prévention et de contrôle des maladies des États-Unis (US CDC) l'ait signalé comme le variant à la croissance la plus rapide et dominant aux États-Unis en décembre 2023. Avec de nouveaux résultats de surveillance en décembre, à l'exception du variant EG.5, d'autres sous-variants d'intérêt ont été identifiés à Ho Chi Minh-Ville.

À l'approche du Nouvel An lunaire, pour prévenir et contrôler le COVID-19, le Département de la Santé de Ho Chi Minh-Ville recommande aux habitants d'éviter toute négligence et de continuer à prendre les mesures nécessaires pour se protéger comme porter un masque médical dans les établissements de santé et les lieux publics, se laver les mains, etc.

Le Département municipal de Santé conseille à la population de se faire vacciner contre le COVID-19, en particulier pour les personnes à haut risque telles que les personnes âgées et celles souffrant de maladies sous-jacentes. Il a demandé au Centre de contrôle des maladies de la ville de surveiller de près le nombre de cas hospitalisés, de cas graves et de variants du COVID-19. Le département a publié une dépêche officielle demandant aux hôpitaux d'être toujours prêts à recevoir et à traiter les cas de COVID-19. -VNA