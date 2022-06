Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Duong Anh Duc, qui a reçu lundi 6 juin la nouvelle directrice de l’Organisation internationale du travail (OIT) au Vietnam, Ingrid Christensen, a hautement apprécié le soutien de l’OIT à mégapole du Sud en matière de travail.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Duong Anh Duc et directrice de l’OIT au Vietnam, Ingrid Christensen, le 6 juin. Photo : VNA

Au nom des autorités de la mégapole du Sud, il a salué la visite de travail et la participation de Ingrid Christensen au 4e Forum économique du Vietnam qui s’est tenu dimanche 5 juin à Hô Chi Minh-Ville.Hô Chi Minh-Ville comprend l’importance des projets financés par l’OIT qui visent à aider les entreprises vietnamiennes à faire des affaires à l’international et à protéger les droits et intérêts légitimes des travailleurs, a-t-il indiqué.Duong Anh Duc a souligné que Hô Chi Minh-Ville se coordonnera plus étroitement avec l’OIT pour résoudre les problèmes existants qui entravent l’avancement des projets de main-d’œuvre.Hô Chi Minh-Ville accorde une attention particulière au projet d’appui technique pour le renforcement de la capacité nationale de prévention et de réduction du travail des enfants au Vietnam, car elle s’efforce de créer le meilleur environnement pour le développement des enfants, a-t-il affirmé.Le responsable a déclaré que Hô Chi Minh-Ville s’est concentrée sur la garantie du bien-être social et la protection des droits des travailleurs migrants dès que l’épidémie de Covid-19 est sous contrôle, ajoutant que grâce à ces efforts, plus de 98% des entreprises de la ville ont pu désormais reprendre leurs activités.Hô Chi Minh-Ville poursuivra ses engagements en matière d’environnement de travail et de protection sociale des travailleurs.Ingrid Christensen a pour sa part apprécié la coopération de Hô Chi Minh-Ville, affirmant que l’OIT se coordonnera davantage avec la ville pour protéger les droits des travailleurs et leur fournir le meilleur environnement de travail. – VNA