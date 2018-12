Nguyen Thien Nhan (droite), membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville, et Torsten Bonew, vice-maire de Leipzig. Photo : sggp.org.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Nguyen Thien Nhan, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti, a reçu le 6 décembre à Ho Chi Minh-Ville Torsten Bonew, vice-maire de Leipzig, Land de Saxe (Allemagne).



A cette occasion, Nguyen Thien Nhan a informé son interlocuteur de la situation socio-économique de la mégapole du Sud. Il a apprécié les avantages de Leipzig dans les secteurs de l’industrie, des technologies de l’information et de l’éducation, avant de souhaiter que le vice-maire de la ville allemande présente à Ho Chi Minh-Ville des spécialistes et établissements prestigieux dans l’éducation pour l’aider à résoudre les problèmes dans l’enseignement supérieur.



Nguyen Thien Nhan a également demandé à la partie allemande de développer les programmes de bourses pour le Vietnam et d’intensifier les liens entre universités. Il a appelé les investisseurs allemands à venir à Ho Chi Minh-Ville, notamment dans les secteurs de l’innovation.



Torsten Bonew a indiqué que les entreprises de sa ville souhaitaient travailler avec Ho Chi Minh-Ville dans la santé, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle… Il a rappelé que Leipzig était la première ville allemande à ouvrir un bureau de représentation au sein de Deutsches Haus (Maison allemande) à Ho Chi Minh-Ville. Cela montre la volonté de Leipzig de coopérer avec la mégapole du Sud et, plus généralement, le Vietnam.



Le même jour, Nguyen Thien Nhan a reçu Stefan Rudolph, secrétaire d'État du ministère de l'Économie, du Travail et de la Santé du Land allemand de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Ils ont discuté des opportunités de coopération bilatérale dans les énergies renouvelables, la formation dans la santé, ainsi que le traitement des déchets…-VNA