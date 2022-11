Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville accueille toujours les opportunités de coopération avec des partenaires étrangers, notamment ceux d'Australie-Méridionale, a déclaré Nguyên Van Nên, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti.

Nguyên Van Nên, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et a gouverneure d'Australie-Méridionale Frances Adamson. Photo : VNA

Lors d'une réception le 8 novembre pour la gouverneure d'Australie-Méridionale Frances Adamson, Nguyên Van Nên a remercié le gouvernement et le peuple australiens d'avoir offert un soutien rapide en fournitures médicales pendant le COVID-19.



Il a exprimé sa conviction que grâce à leur partenariat stratégique bilatéral et à la stratégie d'engagement économique renforcée Australie-Vietnam, les liens entre les deux pays se développeront considérablement dans divers domaines.



Au niveau local, les liens entre Hô Chi Minh-Ville et les localités australiennes se développement heureusement. La ville a déjà signé des protocoles d'accord sur la coopération avec quatre États australiens et accueille régulièrement des dirigeants australiens lors de leurs voyages de travail. L'Australie compte désormais près de 800 projets d'une valeur de plus de 900 millions de dollars, se classant au 19e rang sur 116 pays et territoires investissant dans la ville.



Selon l'hôte, le potentiel de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et l'Australie-Méridionale reste énorme, en particulier dans les domaines d'intérêt de la ville et les forces de l'Australie-Méridonale, comme l'éducation, la fabrication, l'innovation, les énergies renouvelables et l'adaptation au changement climatique.

Mme Frances Adamson, pour sa part, a déclaré que le soutien mutuel dans la lutte contre le COVID-19 manifeste la solidarité et la coopération efficace entre les deux gouvernements et peuples, ainsi que leur partenariat stratégique.

Elle a ajouté que l'Australie-Méridionale abrite désormais environ 2.000 étudiants vietnamiens et est prête à coopérer avec Hô Chi Minh-Ville, à présenter des universités et à offrir tout le soutien possible aux étudiants vietnamiens.

L'Australie-Méridionale est disposée à s'associer à Hô Chi Minh-Ville dans la réponse au changement climatique, la gestion des ressources en eau et les énergies renouvelables, a-t-elle déclaré, ajoutant que l'État s'est engagé à porter les liens de coopération entre les deux localités et les deux nations à une nouvelle hauteur.- VNA