Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Selon le Consulat général d'Inde à Ho Chi Minh-Ville, 150 places de formation sont offertes chaque année au Vietnam dans le cadre du programme de coopération technique et économique avec l'Inde (ITEC).

Le programme ITEC est un programme du gouvernement indien qui vise à partager des connaissances, compétences, expertises et ressources avec d'autres pays en développement, a déclaré le Consul général d'Inde Dr. K Srikar Reddy.

En 2017 et 2018, plus de 10.500 places ont été offertes dans le cadre du programme à 161 pays partenaires pour diverses formations à court et moyen termes en Inde, a-t-il déclaré lors de la célébration de la Journée ITEC.

Les formations couvrent différents domaines, tels que technologies de l'information, gestion financière, maîtrise de l'anglais, télédétection, recherche agricole, normes de qualité, technologies environnementales et biotechnologiques, énergies vertes.

Le programme ITEC offre une possibilité de formation dans les instituts indiens les plus prestigieux. La bourse du gouvernement indien couvre tous les aspects, dont le transport aérien, l'hébergement, les transports locaux et les frais divers. Ce programme permet également de construire des ponts culturels entre le Vietnam et l'Inde, et les anciens étudiants du programme ont excellé dans divers domaines contribuant au progrès de leurs institutions et apportant des progrès à la société. -CPV/VNA