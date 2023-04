Vientiane (VNA) - La coopération avec la province de Savannakhet et d’autres du Laos est toujours la plus haute priorité des relations de Hô Chi Minh-Ville avec les localités étrangères, a déclaré le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai lors d’une visite, dimanche 9 avril, à Savannakhet.

Phan Van Mai, qui est également membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et vice-secrétaire permanent du Comité du PCV de Hô Chi Minh-Ville, a fait cette remarque lors d’une rencontre avec Bounchom Ubonpaseuth, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), secrétaire du comité du PPRL de la province de Savannakhet et gouverneur de la province de Savannakhet - l’une des trois localités lao jumelées à Hô Chi Minh-Ville.Bounchom Ubonpaseuth a hautement apprécié l’étroite coopération dans de multiples domaines entre les deux localités et a remercié Hô Chi Minh-Ville d’avoir aidé sa province à construire une salle de visioconférence et à se coordonner pour organiser avec succès les activités de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos et Laos-Vietnam 2022.Il a présenté les cinq vestiges des dirigeants à Savannakhet, dont celui de feu le président vietnamien Hô Chi Minh, notant qu’il revêt une grande importance et que sa province espère le développer en une zone touristique pour aider à éduquer les visiteurs sur les relations entre les deux pays.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai et le gouverneur de la province de Savannakhet, Bounchom Ubonpaseuth lors de l’inauguration de la salle de viosioconférence. Photo : VNA

Savannakhet espère organiser une conférence sur l’investissement, le commerce et la coopération touristique après la pandémie, a-t-il déclaré, ajoutant que situé sur le corridor Est-Ouest reliant le Vietnam, le Laos et la Thaïlande et bénéficiant d’avantages touristiques, elle appelle à investir dans les infrastructures et services touristiques.Il a également hautement apprécié le programme de coopération de Hô Chi Minh-Ville dans la formation des ressources humaines et l’octroi de bourses pour les étudiants de Savannakhet.Lors de la rencontre, Phan Van Mai a transmis les salutations des responsables de Hô Chi Minh-Ville à l’occasion du Boun Pi May, le Nouvel An lao.Les deux hommes ont convenu de tenir au plus tôt une conférence sur l’investissement, le commerce et le tourisme entre Hô Chi Minh-Ville et Savannakhet ainsi que d’autres localités lao.Ils ont également convenu d’étendre les programmes conjoints existants et d’ajouter trois contenus de coopération, à savoir la restauration de sites historiques en même temps que la stimulation du tourisme culturel ; les soins de santé, y compris la formation de la main-d’œuvre, la gestion de la médecine préventive et le partage d’expériences en matière de soins de santé et de développement agricole. – VNA