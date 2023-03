Photo: VGP

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité populaire municipal a demandé à des organes et unités locales d’accélérer l'émission de factures électroniques depuis des caisses enregistreuses, conformément à la feuille de route déjà proposée.Le Comité populaire municipal a demandé au Service municipal des impôts d'assumer la responsabilité principale et de se coordonner avec les services, le Comité populaire de la ville de Thu Duc, les arrondissements, districts et unités concernés dans la sensibilisation à l'émission de factures électroniques depuis des caisses enregistreuses et dans la catégorisation des contribuables.Le Service municipal des impôts doit rendre publiques des lignes téléphoniques rouges pour répondre aux questions sur les réglementations, le logiciel et le processus d'émission.Le Comité populaire municipal a chargé le Service municipal du Plan et de l'Investissement d'informer et de guider les entreprises, foyers commerçants et les particuliers sur l'émission de factures électroniques depuis des caisses enregistreuses lorsqu’ils viennent accomplir des formalités de déclaration et d'immatriculation d’entreprise.Le Comité populaire municipal a demandé aux contribuables de respecter strictement la nouvelle réglementation sur les factures électroniques depuis des caisses enregistreuses et d’informer en temps opportun de leurs problèmes éventuels.Depuis le 15 décembre 2022, Ho Chi Minh-Ville est devenue l’une des trois localités, avec Hanoï et Hai Phong, à piloter l'émission de factures électroniques depuis des caisses enregistreuses. Actuellement, la ville recense 266 entreprises et 5.268 foyers commerçants engagés dans ce processus. - VNA