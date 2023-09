Le président du Comité populaire municipal Phan Van Mai (droite) et le professeur Jochen M. Schmittmann, représentant résident du FMI au Vietnam. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du Comité populaire municipal Phan Van Mai a proposé au Fonds monétaire international (FMI) d’aider Ho Chi Minh-Ville dans la restructuration économique, la résilience au changement climatique et le développement de l’économie verte.Le FMI pourrait aider Ho Chi Minh-Ville à nouer des liens avec des experts pour partager des expériences en matière d’élaboration d'un cadre juridique et d'un programme d'action pour le calcul des crédits carbone et de réduction des émissions nettes, a déclaré Phan Van Mai, en recevant le 14 septembre le professeur Jochen M. Schmittmann, représentant résident du FMI au Vietnam.Le dirigeant de la mégapole du Sud a proposé de travailler avec le FMI pour construire un mécanisme de coopération faisant de Ho Chi Minh-Ville une localité modèle dans son processus de coopération avec le Vietnam.De son côté, le professeur Jochen M. Schmittmann a souligné la nécessité du développement des crédits carbone à Hô Chi Minh-Ville, créant ainsi des conditions favorables à la mise en œuvre de sa stratégie de développement de l’économie verte.Actuellement, le FMI au Vietnam met en œuvre des activités de coopération avec des ministères et organes dans la réduction des émissions et le calcul des crédits carbone. Le FMI renforcera également sa coopération avec Ho Chi Minh-Ville, a-t-il déclaré. -VNA