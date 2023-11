Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Vo Van Hoan reçoit Sui Guohua, vice-présidente de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine). Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Vo Van Hoan a reçu le 16 novembre Sui Guohua, vice-présidente de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), en visite de travail dans la ville.

Selon Vo Van Hoan, Hô Chi Minh-Ville reconnaît sa responsabilité de travailler avec les localités chinoises afin d'approfondir les relations Vietnam-Chine de manière saine, stable et durable, pour l'intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité et le développement de chaque pays, de la région et du monde.

Dans les temps à venir, les deux parties devraient renforcer les activités d'échange des délégations en matière de gestion urbaine, d'échange culturel, de tourisme, d'échanges commerciaux..., ce afin de concrétiser et d'optimiser l'efficacité de l'Accord d'établissement des relations d'amitié et de coopération entre les deux localités.

Sui Guohua a exprimé son souhait de renforcer la coopération entre les entreprises des deux localités, de promouvoir les activités économiques, commerciales et de développement portuaire. Elle a également proposé aux dirigeants municipaux de créer des conditions favorables aux entreprises du Guangxi de mener leurs affaires dans la mégapole du Sud.

La région autonome Zhuang du Guangxi est prête à renforcer la coopération avec Hô Chi Minh-Ville dans d'autres domaines tels que l'éducation, les sciences et techniques, l'économie numérique, contribuant à approfondir les relations entre la Chine et le Vietnam, a-t-elle ajouté. -VNA