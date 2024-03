Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Symposium sur l'arbitrage et la médiation (AMS) 2024, sur le thème « Tiers et influences sur les procédures d'arbitrage », aura lieu à Ho Chi Minh-Ville du 22 mars au 11 avril, selon le Centre d'arbitrage international du Vietnam (VIAC).L'événement, qui se tiendra sous format hybride, comprendra des ateliers sur des sujets tels que les mesures provisoires en arbitrage et l'impact des tiers; l'exécution des décisions d'arbitrage et des questions émanant de tiers; la médiation dans les procédures d'arbitrage; le rôle des tiers neutres et leur influence dans la résolution des litiges; et un forum sur les mécanismes de tiers pour faciliter la procédure d'arbitrage.Actuellement, l'efficacité de la résolution des litiges par l'arbitrage, et par les modes alternatifs de règlement des conflits en général, est reconnue par le milieu des affaires, selon les organisateurs.Les statistiques du VIAC montrent que le nombre de cas résolus par arbitrage et médiation dans divers secteurs a considérablement augmenté en 2023.Dans le contexte d'augmentation des litiges et d'application de la Loi sur l'arbitrage commercial de 2010 au cours de ces 13 dernières années, la question liée aux parties en litige a été soulevée et discutée, dans le but d'améliorer et de perfectionner le cadre juridique de l'arbitrage au Vietnam.En réalité, on peut constater qu'outre les parties en litige, des tiers sont impliqués dans de nombreux cas dans des rôles différents et sont capables d'avoir un impact significatif sur la garantie de l'équité, de la transparence et de l'efficacité des méthodes d'arbitrage et de médiation.Ce symposium est un événement annuel qui offre non seulement aux participants un forum utile pour des discussions approfondies, mais contribue également à aider à améliorer le cadre juridique des modes alternatif de règlement des conflits (Alternative dispute resolution - ADR) au Vietnam. -VNA