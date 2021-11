Photo : VNA

Hanoï, 9 novembre (VNA) – Le nombre de touristes nationaux dans la ville insulaire de Phu Quoc, dans la province de Kien Giang, dans le delta du Mékong, est en hausse, a déclaré le vice-président du Comité populaire municipal, Pham Van Nghiep.

Environ 400 visiteurs par jour se sont rendus sur l'île par voie maritime la semaine dernière. L'augmentation est attribuée aux mesures de contrôle assouplies de la province pour le COVID-19, a expliqué Pham Van Nghiep.

Plus précisément, les visiteurs doivent être complètement vaccinés depuis au moins 14 jours ou s'être remis du COVID-19 dans les six mois, et ne sont pas tenus de subir un test de dépistage du COVID-19.

Depuis le début de ce mois, l'île accueille jusqu'à huit vols par jour en provenance de Hanoi, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang, avec un total d'environ 2.000 passagers. De même, il leur est seulement demandé de faire une déclaration médicale et de présenter des certificats de vaccination/récupération avant de monter à bord de l'avion.

Pour assurer la sécurité, tous les véhicules fonctionnent à demi-capacité et les passagers doivent suivre le message 5K du ministère de la Santé. En ce qui concerne une feuille de route sur l'accueil des touristes internationaux, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et les agences compétentes doivent travailler avec les autorités de Kien Giang et de Phu Quoc sur un programme pilote de six mois pour appliquer le « passeport vaccinal » et inspecter les lieux d'hébergement et établissements de loisirs éligibles.

À ce jour, tous les résidents de Phu Quoc ont été complètement vaccinés. La ville s'efforce de faire en sorte que les élèves de 12 à 17 ans reçoivent au moins un injection d'ici le 20 novembre.- VNA