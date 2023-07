Hanoï (VNA) - Au cours du premier semestre de 2023, les revenus de la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) ont atteint environ 3.732 milliards de dongs, en hausse de plus de 17% en variation annuelle.

Photo d'illustration : VNA

Une information a été communiquée lors de la conférence de VNR sur la mise en œuvre des tâches au cours des 6 derniers mois de 2023.A côté des politiques tarifaires flexibles, la VNR a mis en place de nombreuses mesures pour favoriser le transport de passagers telles que l'ajustement raisonnable du nombre de trains et de trajets en fonction des besoins, l'augmentation du nombre de trains vers les destinations touristiques tels que Hanoï-Thanh Hoa/ Vinh/ Dong Hoi/ Hue/ Da Nang et vice versa, Saigon-Nha Trang/Phan Thiet/Da Nang et vice versa.En ce qui concerne le transport de marchandises, la VNR a augmenté le nombre des trains spécialisés et exploité activement les flux de fret internationaux, sans oublier l’ajustement flexible des tarifs en fonction des articles, de la distance... –VNA