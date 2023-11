Hanoi (VNA) – La légende du marketing Philip Kotler a dit un jour que le Vietnam pourrait devenir la "cuisine du monde", ce qui qui donne matière à réflexion aux professionnels, aux acteurs du tourisme, aux localités riches en spécialités culinaires et aux connaisseurs de la culture culinaire.

La soupe de pho bo (pho au bœuf). Photo: VNP





Le charme du Vietnam en général et de sa capitale en particulier s’exerce au bout des baguettes. En dehors de la beauté de ses sites touristiques, les spécialités culinaires sont également des facteurs d’attrait à part entière pour les touristes étrangers à Hanoi.



En 2017, le journal britannique The Telegraph a classé Hanoi parmi les 18 plus grandes villes du monde pour l’alimentation. Pendant ce temps, le Cable News Network (CNN) des États-Unis a suggéré des destinations populaires pour goûter les meilleurs plats de nouilles de Hanoi.



Le célèbre site de voyage Tripadvisor vient d'annoncer la liste "Travelers' Choice Best of the Best 2022", présentant le meilleur des destinations, services et expériences dans le tourisme, basé sur des millions d'avis de voyageurs autour du monde.



Dans la catégorie destination pour gourmands, Hanoi (Vietnam) et 24 autres villes à travers le monde telles que Londres (Royaume-Uni), New York (États-Unis), Sao Paulo (Brésil), Bangkok (Thaïlande), Le Caire (Égypte)... ont été honorées pour leur nourriture.



Tripadvisor décrit Hanoi comme une ville charmante et ancienne qui préserve ses vieux quartiers, ses monuments et son architecture ancienne, tout en offrant un espace pour les développements modernes.

Le côm (jeune riz gluant) du village de Vòng. Photo: VNA







Si Hanoi a pu faire une place dans le top des meilleures destinations gastronomiques, les plats occupant une place d’honneur dans son patrimoine culinaire sont incontestablement pho, vermicelle au bouillon de crabes, vermicelle aux ampullaires, vermicelle au bouillon de poulet, hachis frit de poisson La Vong



Les plats de Hanoi sont si délicieux que les visiteurs doivent revenir plusieurs fois, a déclaré TripAdvisor.



Le fait que plusieurs restaurants à Hanoi ont été honorés par le Guide Michelin sera un moteur pour promouvoir l’industrie touristique de la capitale, en particulier dans le contexte où celle-ci connaît une croissance rapide dès les premiers mois de 2023.



Sur les 103 restaurants du pays sélectionnés pour le Guide Michelin, Hanoi en compte 48, dont trois restaurants étoilés, 13 restaurants abordables récompensés par un Bib Gourmand et 32 restaurants sélectionnés par le Michelin, ainsi qu’un lauréat du Michelin Young Chef Award.



Hanoi compte également 13 autres restaurants qui sont les gagnants de la catégorie Bib Gourmand (nourriture à la fois délicieuse et abordable). De plus, dans la liste des 70 établissements de restauration restaurant recommandés par Michelin, Hanoï compte 32 restaurants qui mettent à l’honneur la cuisine de rue, la cuisine locale et bien d’autres types de cuisine.

Selon le Département du tourisme de Hanoi, le fait que de nombreux restaurants de Hanoï ont été étoilés et recommandés par le Guide Michelin est une bonne occasion de promouvoir sa cuisine dans le monde.

C’est une motivation afin que les restaurants améliorent leurs services, garantissent l’hygiène alimentaire, soient créatifs dans la préparation des plats et créent un espace original pour leurs clients et également une bonne occasion pour Hanoi de continuer à promouvoir ses images et son secteur touristique à travers sa cuisine riche, diversifiée et traditionnelle.

Dans les temps à venir, le Département du tourisme de Hanoi se concentrera sur le développement de produits touristiques culinaires. Il prévoit de créer une "carte des visites gastronomiques" pour aider les touristes vietnamiens et étrangers à explorer en personne la cuisine locale, développant ainsi davantage le tourisme culinaire en une force de la capitale.

Le tourisme est un secteur économique général, exploitant la valeur d’autres domaines pour créer des produits destinés à servir les clients, y compris la culture. La culture culinaire est mise en valeur pour promouvoir le développement du tourisme, attirer les touristes au Vietnam et augmenter la compétitivité du tourisme vietnamien sur la scène internationale, a indiqué Nguyên Quôc Ky, président de l’Association de la culture culinaire vietnamienne



L’association projette de construire des musées de l’art culinaire, d’établir des écoles de cuisine et d’organiser des programmes de promotion à l’intérieur et à l’extérieur du pays dans le but de faire de la culture culinaire vietnamienne une marque nationale. Elle travaillera également à vérifier les fournisseurs d’aliments sûrs et à les présenter aux consommateurs. – VNA