Hanoï, 27 janvier (VNA) – Selon les experts, Hanoï devrait prendre des mesures spécifiques pour exploiter et développer sa culture culinaire afin de stimuler la croissance des industries culturelles de la ville.

Les nouilles aux escargots du Lac de l'Ouest. Photo : VNA

La ville plus que millénaire de Thang Long-Hanoi est célèbre pour sa riche quintessence culinaire avec diverses spécialités telles que les nouilles Ly Quoc Su, les nouilles fines, les nouilles aux escargots du Lac de l'Ouest, les rouleaux de riz cuits à la vapeur Thanh Tri, les grillades La Vong et la pâte de porc cuite à la vapeur Uoc Le.

Hanoï abrite également des rues gastronomiques célèbres telles que Ta Hien, Ma May, Dong Xuan, Cau Go, Cam Chi et Tong Duy Tan.

Le directeur du Département de la Culture et des Sports de la ville, Do Dinh Hoang, a déclaré que même si Hanoï avait organisé de nombreux concours culinaires, la ville n'avait pas encore créé des avantages culturels considérables pour le développement.

Dans un premier temps, la capitale devrait concevoir des rues gastronomiques et des rues nocturnes dans le vieux quartier et les zones urbaines, ainsi que des espaces culinaires et une chaîne de restaurants autour du lac de l'Ouest, a-t-il expliqué.

Les visiteurs découvrent les spécialités de Hanoï au Festival culinaire de Hanoï 2023.

Photo : VNA

Par ailleurs, Nguyen Xuan Quynh, secrétaire général de l'Association des chefs vietnamiens, a souligné la nécessité pour Hanoï de se concentrer davantage sur le développement des ressources humaines pour la croissance du secteur culinaire local.

Le professeur associé Dr. Pham Quynh Phuong de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï a affirmé qu'avec la tendance croissante du tourisme culinaire, la culture culinaire est susceptible d'apporter une plus grande contribution à la croissance d'autres secteurs ainsi qu'à une interaction plus forte avec d'autres domaines du monde culturel.

Le Dr Dang Phuong Anh de l'Université des Sciences Sociales et Humaines a conseillé à Hanoï de populariser la cuisine locale dans le tourisme en concevant des circuits gastronomiques et en développant le tourisme culinaire patrimonial pour créer un produit touristique unique de la ville. - VNA