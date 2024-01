Hanoi (VNA) – La ville de Hanoi a pris de nombreuses mesures pour résoudre un goulot d’étranglement sur les routes à certaines heures, faisant économiser de l’argent et éviter le stress des embouteillages.

Hanoi, en proie à des problèmes croissants d'embouteillages, se creuse les méninges. Photo d'illustration: VNA



Le volume du trafic est trois à six fois supérieur à celui prévu sur de nombreuses routes et intersections aux heures de pointe telles que la route Nguyên Trai dans les arrondissements de Dông Da et Thanh Xuân, voire huit fois supérieur sur la rocade 3 de Hanoi, le pont Chuong Duong ou le tronçon passant à Thanh Tri.Si certains facteurs de ces embouteillages sont classiques, travaux sur les routes, clôtures de chantier, la circulation chargée notamment aux heures de pointe, et le chassé-croisé de déplacements pour la fin de l’année ont aggravé la situation, selon le directeur adjoint du Département des transports de Hanoi, Trân Huu Bao.Nous avons déployé des drones à caméra sur toutes les routes pour réduire les embouteillages, a fait savoir le chef du bureau du Comité populaire de Hanoi, Truong Viêt Dung.Actuellement, Hanoi met en œuvre six groupes de solutions pour résoudre les embouteillages tels que l’augmentation du transport public de passagers, le renforcement du traitement des infractions, en particulier l’utilisation des technologies de l’information.Trân Huu Bao a indiqué que le Département des transports de Hanoi utilisait un logiciel de simulation de trafic et un logiciel de mesure du trafic pour simuler et réorganiser le trafic aux intersections de la ville. L’objectif consiste à optimiser la capacité du système d’infrastructure de transport existant.Au total, 234 points de congestion nécessitent une régulation renforcée de la circulation, a fait savoir le général de brigade Nguyên Hông Ky, directeur adjoint du Département de la sécurité publique de Hanoi.Notre déploiement aux heures de pointe, dans la matinée et dans l’après-midi, s’élève à plus de 3.000 officiers, soldats et bénévoles, a-t-il fait savoir.Selon le rapport d’évaluation de l’impact politique de la Loi sur la capitale amendée en octobre 2023, selon les calculs du ministère de la Justice, la réduction des embouteillages évitera à Hanoi de subir une perte d’environ 23.300 à 27.900 milliards de dôngs, soit l’équivalent de 1 à 1,2 milliard de dollars par an. – VNA