Vietnam Airlines appliquera officiellement à titre expérimental le passeport sanitaire numérique IATA Travel Pass sur les deux vols VN301 de l'aéroport de Narita (Japon) à Da Nang les 15 et 23 juillet.

lVNAT et La Vie Co., Ltd. ont lancé une initiative qui aide les gens à rester chez eux tout en ayant un aperçu de la beauté de la nature du pays dans le contexte des évolutions de la pandémie de COVID-19.