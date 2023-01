Hanoi (VNA) – Il existe des quantités de restaurants asiatiques à Bruxelles, mais certains ont ce petit plus qui fait toute la différence... Hanoï Station en fait assurément partie. Situé au centre de la ville depuis 2016, l’établissement, tenue par une certaine Dào Thu Hai, est l’adresse de prédilection de nombreux expatriés…

Dào Thu Hai. Photo: VOV



Née dans une famille aisée de Hanoi, Dào Thu Hai a eu un emploi stable… Elle a néanmoins décidé de quitter cet emploi pour aller tenter sa chance en Belgique, à Bruxelles, en y ouvrant un restaurant…

«Je rêvais depuis longtemps d'ouvrir mon propre restaurant. Quand j'étais enceinte, ici à Bruxelles, j'avais tout le temps envie de manger de vrais plats vietnamiens, et notamment du pho... Mais je ne trouvais rien de bien… C’est ce qui m’a décidé à essayer de trouver la vraie recette… Mais ça n’a pas été facile du tout! Il a fallu que je fasse plein de recherches sur Internet… Mais bon, au bout du compte, je suis fière de ce que j'ai accompli», confie-t-elle.

Les personnes qui viennent à Hanoi Station sont tous impressionnés par le décor: un mur peint en rouge avec une carte du Vietnam et un portrait de l’Oncle Hô… C’est ce qui s’appelle annoncer la couleur…

Bruno, un client fidèle de Hanoi Station. Photo: VOV

«Que ce soit des expatriés ou des gens qui sont allés au Vietnam, tous aiment beaucoup cette décoration. La couleur rouge apporte une touche de convivialité. Ce que je veux, en fait, c’est retrouver l’esprit de la cuisine de rue», dit Dào Thu Hai.

Bruno est un habitant du quartier. Il se rend à Hanoi Station au moins trois fois par semaine: il est ce qu’on appelle un habitué…

«Je trouve que la décoration est géniale: ça nous transporte dans un autre univers... Il y a aussi des affiches qui ont été chinées, de vieux objets… J’ai d’ailleurs voulu acheter deux ou trois tabourets, mais là, rie à faire: ce n’est pas à vendre!», raconte-t-il.

On peut certes être impressionné avec la décoration mais c’est la qualité des plats et du service qui fait que l’on retourne à Hanoi Station…

«C’est un plaisir de venir manger ici parce qu’on est bien accueilli. On est accueilli avec le sourire. Les plats sont de qualité... Et voilà, on ressort de là repu et satisfait», poursuit Bruno.

Hanoi Station est présenté dans un livre signé Wolf, le premier food market de Bruxelles. Photo: wolf.brussels

«Je viens assez souvent. Les plats sont délicieux, notamment les soupes, en particulier le pho. Hanoï Station en a fait l’une de ses spécialités, ma spécialité préférée», ajoute un autre client.

Hanoi Station a eu l'honneur de devenir le seul restaurant vietnamien inscrit à l'écosystème culinaire Wolf Bruxelles. Ce coin du Vietnam a également eu les honneurs de nombreux journaux belges tels que Dernière Heure ou Bruzz…

Tant qu’il y aura des gourmets et de la convivialité, il y aura du pho, et tant qu’il y aura du pho, il y aura de l’espoir… - VOV/VNA