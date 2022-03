Hanoi (VNA) - Quatorze hôpitaux et 16 centres médicaux fourniront des soins de santé et des services de prévention et de contrôle du Covid-19 dans 11 hôtels et 15 sites de compétition à Hanoi pendant les 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), selon le Département municipal de la santé.

Le professeur associé-Docteur Luong Ngoc Khuê (debout) lors de la séance de travail. Photo: VNA



Les SEA Games 31 dureront du 12 au 23 mai avec 40 événements sportifs. Les services de soins de santé pour les Jeux seront fournis du 10 au 24 mai. Outre Hanoi, des activités et des événements sportifs dans le cadre des SEA Games 31 auront lieu dans 11 provinces et villes sous l’autorité centrale, à savoir Bac Ninh, Bac Giang, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Hai Phong, Hai Duong, Quang Ninh, Vinh Phuc et Phu Tho.Hanoi accueillera les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux, ainsi que 22 événements sportifs.Les SEA Games 31 sont un grand événement du pays et Hanoi, a souligné mardi 29 mars le professeur associé-Docteur Luong Ngoc Khuê, directeur du Département de l’administration des services médicaux du ministère de la Santé, qui est également chef adjoint du sous-comité médical et antidopage des SEA Games 31.Il a demandé à la ville de concevoir une carte d’organisation et de gestion pour assurer une coordination efficace entre les agences concernées et d’élaborer des plans détaillés pour la fourniture de services médicaux, en particulier pendant les jours d’ouverture et de clôture des Jeux.Le directeur adjoint du Département municipal de la santé, Vu Cao Cuong, a déclaré que le département a demandé aux hôpitaux et aux centres médicaux des districts et des arrondissements de mettre en place des équipes médicales, et à chaque hôpital de réserver 5 à 10 lits.Chacune des équipes médicales comprend deux médecins et deux infirmières avec une voiture d’ambulance et des médicaments et équipements pour fournir à tout moment des services médicaux aux membres du comité d’organisation, aux athlètes et aux spectateurs.