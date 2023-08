Photo d'illustration. Source: VNA



Hanoi (VNA) - Au cours du premier semestre de 2023, la production industrielle à Hanoï n'a augmenté que de 2,3%, alors que l'objectif de cette année est de 7,5 à 8%. Cela pose de grandes tâches et de grands défis à l'industrie au cours des derniers mois de l'année pour atteindre le taux de croissance fixé.

La directrice par intérim du Service de l'Industrie et du Commerce de Hanoi, Trân Thi Phuong Lan, a déclaré que l'impact de la pandémie de Covid-19, le conflit prolongé entre la Russie et l'Ukraine et le resserrement de la politique monétaire visant à contrôler l'inflation avaient un impact sur l'économie mondiale.

Au niveau national, l'économie a été considérablement affectée, en particulier le marché d'exportation a diminué, le pouvoir d'achat du marché intérieur, la production et les affaires ont été confrontés à des difficultés et ont eu tendance à ralentir.

Dans ce contexte, la production industrielle de la capitale a réussi à maintenir une croissance supérieure à la moyenne nationale, mais l'augmentation n'est pas élevée, loin de l'objectif prévu.

Pour accélérer la reprise de la production industrielle dans les mois restants de 2023, le service de l'Industrie et du Commerce se coordonnera avec les associations, entreprises et unités concernées pour connaître les difficultés, les causes et la demande des entreprises locales. Ils donneront des solutions aux goulots d'étranglement pour accélérer la croissance de la production industrielle, en mettant l'accent sur les projets, plans et programmes qui soutiennent le développement des industries clés et auxiliaires, a noté Trân Thi Phuong Lan.

La ville organisera des formations pour les entreprises fabriquant des produits industriels clés afin d'améliorer leurs compétences en matière de gestion, de marketing, d'intégration économique internationale, de transformation numérique et d'accès au progrès technologique, à l'exportation vers les marchés clés, afin d'améliorer la compétitivité des entreprises industrielles.

Au cours des six premiers mois de cette année, le chiffre d'affaires des exportations de marchandises de Hanoï n'a atteint que 8,1 milliards de dollars, en baisse de 2,7% par rapport à la même période en 2022. -VNA