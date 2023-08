La Résolution n° 127/NQ-CP du gouvernement, qui permet de délivrer des visas électroniques aux citoyens de tous les pays et territoires, en vigueur depuis le 15 août, ouvre de nombreuses opportunités de développement touristique.

La nouvelle politique de visas du Vietnam a bien apprécié et a reçu un accueil positif de la part des pays, des citoyens et des touristes étrangers.

Le Vietnam est le pays avec le taux de croissance de la demande de voyages à l'étranger le plus élevé (170% au deuxième trimestre 2023 par rapport à la même période de 2019), mesuré par le niveau d'intérêt et de recherche de billets d'avion et d’hébergement des utilisateurs sur Internet.