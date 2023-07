De nombreux visiteurs aux stands de l'espace d'exposition qui a présenté les acquis, les potentiels et l'environnement d'investissement, les destinations touristiques attrayantes à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Centre de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï a organisé, du 7 au 10 juillet, dans la ville de Dong Hoi , province de Quang Binh (Centre), un espace d'exposition ayant pour thème "Connexion pour le développement commun" pour promouvoir et présenter les opportunités d'investissement potentielles entre Hanoï et les provinces du Centre.

Cet événement vise à présenter les potentiels, les atouts, à promouvoir les investissements, le commerce et le tourisme entre Hanoï et les provinces du Centre septentrional, en particulier la province de Quang Binh. L'événement vise également à aider les entreprises à présenter des produits, se connecter, rechercher des opportunités de coopération, mettre en œuvre efficacement la campagne « Les Vietnamiens consomment vietnamiens », promouvant aussi les programmes de coopération pour le développement du tourisme entre Hanoï et d'autres localités du pays.



Les stands de l'espace d'exposition a présenté les acquis, les potentiels et l'environnement d'investissement, les destinations touristiques attrayantes à Hanoï. Outre les circuits apportant de nouvelles expériences durant la découverte des sites historiques et culturels, il y avait encore des visites aux villages artisanaux traditionnels de la capitale.



Selon Nguyen Thi Mai Anh, directrice adjointe du Centre de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï, la capitale s’intéresse particulièrement à l'appel aux investissements dans la région et la recherche d'opportunités pour que les produits des villages de métiers, les produits OCOP (chaque commune un produit) et les produits touristiques de Hanoï soient de plus en plus connus dans tout le pays.



Au cours des 6 premiers mois de 2023, le nombre de touristes venus dans la capitale a été multiplié par 2,5 en rythme annuel. Hanoï tente également de réduire des procédures administratives pour attirer les investisseurs nationaux et étrangers.



Ces dernières années, le secteur touristique de la capitale a resserré une coopération avec de nombreuses villes et provinces du pays, en se concentrant sur de nombreux domaines, notamment le développement de produits touristiques.



En 2023, Hanoï se concentre sur le développement de produits touristiques via la connectivité du transport aérien. Hanoï a signé un programme de coopération pour le développement touristique entre Hanoï et les provinces de la région du Nam Bô occidental, du delta du fleuve Rouge, des région du Nord-Ouest.



Cette année, Hanoï vise un développement intégral du tourisme en termes d'échelle, de qualité de services, de quantité de visiteurs, en assurant la durabilité, en maintenant son rôle de pôle touristique du pays. La ville vise 22 millions de touristes, dont trois millions d'étrangers pour 2023. La publicité est considérée comme l'une des solutions prioritaires pour attirer les visiteurs. Le secteur du tourisme de la ville s’intéresse également à sa coopération avec des localités de tout le pays pour promouvoir son image. -VNA