Cérémonie de collecte organisée par le Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de Hanoi. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Environ 34 agences et unités se sont inscrites pour faire un don total de plus de 30 milliards de dongs (près de 1,4 million dollars) au Fonds "Pour la mer et les îles de la Patrie", lors d’une cérémonie de collecte organisée jeudi 30 mars par le Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de Hanoi.

S’exprimant à cet événement, la présidente du Comité municipal du FPV de Hanoi, Nguyên Lan Huong, a déclaré que ces dernières années, les autorités et les citoyens de Hanoï avaient organisé de nombreuses activités significatives pour encourager les cadres, les soldats et les habitants vivant dans des zones insulaires et maritimes, contribuant à protéger la souveraineté sacrée de la Patrie.

Le Comité municipal du FPV de Hanoï a appelé aux agences, organisations, unités, entreprises et personnes de la capitale pour soutenir le Fonds "Pour la mer et les îles de la Patrie" de la ville en 2023.

Du 30 mars au 30 juin, tous les sommes des agences, organisations, unités, entreprises et individus sont envoyés au Comité municipal du FPV de Hanoï (No 29, rue Ly Thuong Kiet, arrondissement de Hoan Kiêm, à Hanoi) ou par le biais du virement bancaire sur le compte du Trésor de l’Etat de Hanoï: 3761.0.9082414.91059. -VNA