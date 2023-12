Hanoi (VNA) – La ville de Hanoi a maintenu sa position de leader dans de nombreux mouvements d’émulation patriotique, en particulier dans le programme de construction de la nouvelle ruralité.

Un coin du district de Dan Phuong, de la ville de Hanoi, vu d’en haut. Photo : VNA

Jusqu’à présent, toutes les communes et tous les districts de la ville ont été reconnus comme néoruraux. Le nombre de communes néorurales avancées devrait atteindre 172 à la fin de cette année, et celui des nouvelles communes rurales modèles, 113.En réponse au mouvement d’émulation patriotique à l’échelle nationale en faveur de la construction de la nouvelle ruralité, le Comité municipal du Parti a créé un comité directeur et lancé de nombreux programmes et plans pertinents.Dans le cadre des résolutions du Conseil populaire de la ville sur l’allocation de capitaux aux projets mettant en œuvre le programme cible national de construction de la nouvelle ruralité, Hanoïia alloué plus de 1,22 billion de dong (50,27 millions de dollars) en 2022 et 1,71 billion de dong en 2023 pour soutenir les efforts de construction de la nouvelle ruralitéLe programme a reçu un accueil chaleureux de la part des départements, des agences et des associations, notamment du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la ville de Hanoi, de l’union de la jeunesse, de l’association des agriculteurs et de l’union des femmes.Selon le chef adjoint du bureau permanent de la ville pour la coordination de la construction de la nouvelle ruralité, Nguyên Van Chi, depuis 2021, Hanoi a mobilisé plus de 40,65 billions de dong pour le programme, dont 8,69 billions en 2023. – VNA