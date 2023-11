Hanoï (VNA) – La capitale occupe la 3e place nationale en termes d’attraction d’investissements directs étrangers (IDE) au cours des 10 premiers mois de l’année, avec 2,6 milliards de dollars, selon le vice-directeur du Service municipal du Plan et de l’Investissement, Nguyen Ngoc Tu.Sur ce montant, les capitaux nouvellement enregistrés ont atteint 321,1 millions de dollars, répartis dans 346 projets. Les investissements additionnels se sont élevés à 242,5 millions de dollars. Les achats d’actions et apports en capital ont atteint plus de 2 milliards de dollars.Durant les deux derniers mois de l’année, Hanoï pourrait drainer environ 484,8 millions de dollars d’IDE.Le 14 novembre, lors d’une séance de travail avec les organes municipaux compétents sur l’attraction d’IDE lors des 10 derniers mois, le vice-prés ide nt du Comité populaire municipal, Nguyen Manh Quyen, leur a demandé d’accélérer la réforme des procédures administratives, de continuer de créer des conditions favorables aux opérations des investisseurs, vietnamiens comme étrangers, d’améliorer l’efficacité des activités de promotion de l’investissement…-VNA