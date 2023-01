Bun cha. Photo: congluan.vn

Hanoï (VNA) - Trip Advisor, le célèbre site web américain qui offre des avis et des conseils touristiques émanant de consommateurs sur des hôtels, restaurants, villes et régions, lieux de loisirs à l’international, a rendu public son classement des 25 destinations à visiter en 2023.



Cette liste a été publiée à l’occasion de la remise des prix annuels Travelers’ Choice Best of the Best 2023.



Hanoï s’est positionnée au troisième rang dans la catégorie ‘Meilleure destination gastronomique’. La capitale vietnamienne est célèbre pour différents plats, dont ‘bun cha’ (vermicelles et porc grillé), la crème glacée de Tràng Tiên, ‘cha cá’ (croquettes de poisson), ‘banh cuôn’ (raviolis vietnamien) ou encore le café au lait.

Hanoï se classe derrière Rome (Italie) et la Crète (Grèce), et devant Florence (Italie), Paris (France) ou encore Barcelone (Espagne). - VOV/VNA