La piste cyclable s'étend sur 2,3 km, de Nga Tu So à Cau Giay, en longeant la rivière To Lich. Photo: nhandan.vn



Hanoï (VNA) - Le 1er février, le Service des Transports de Hanoï a lancé un trajet pilote prioritaire pour les vélos publics le long de la rivière To Lich.



La piste cyclable s'étend sur 2,3 km, de Nga Tu So à Cau Giay, en longeant la rivière To Lich. Elle permet un accès à deux stations ferroviaires (celle de Lang de la ligne ferroviaire Cat Linh-Ha Dong, celle S8 de la ligne Nhon-Gare de Hanoï), ainsi qu’à 11 lignes de bus.



Sur l'itinéraire, le Service des Transports de Hanoï et la société par actions Tri Nam ont aménagé sept emplacements avec des vélos publics.



Selon le directeur adjoint du Service des Transports de Hanoï, Tran Huu Bao, les types de vélos autorisés à circuler sur le trajet pilote sont des vélos normaux. Les vélos électriques ne sont pas autorisés.



Selon le représentant du Service des Transports de Hanoï, il s'agit de la première piste cyclable prioritaire dans la capitale, afin de donner l'habitude aux gens d'utiliser les transports publics en général, d’utiliser les vélos publics pour accéder aux trains et aux bus urbains, contribuant ainsi à réduire les embouteillages et les accidents.



Toujours selon Tran Huu Bao, dans les temps à venir, son Service continuera à travailler avec les autres organes compétents pour aménager davantage de pistes cyclables.-VNA