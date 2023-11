Le système d’entrepôt ALS My Dinh (sarl des services des entrepôts ALS) répond à des normes modernes. Photo : hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - Malgré une position centrale dans la région économique clé du Nord, avec un système de transport synchrone allant des voies routière, fluviale, maritime, aérienne en passant par la voie ferrée, le système de fourniture de services logistiques de la capitale Hanoï n'est pas à la mesure de ses potentiels.



Selon le directeur adjoint du service de l'Industrie et du Commerce de Hanoï, Nguyen The Hiep, pour l’heure, la ville compte environ 25 000 entreprises opérant dans le secteur de la logistique. Cependant, ces derniers temps, ces entreprises n'ont satisfait que 25% de la demande intérieure, soit 18% du montant total des marchandises exportées et importées, le reste étant assuré par des entreprises à capitaux étrangers.



Le plan n° 332/KH-UBND du Comité populaire municipal sur le développement des services logistiques de Hanoï en 2023 a fixé l'objectif de développer les infrastructures logistiques de manière synchrone afin de faire de Hanoï un pôle logistique important pour la région économique du Nord, le pays et même la région.



Pour développer et soutenir les activités logistiques, promouvoir l'innovation dans les entreprises du secteur et fournir des chaînes de services logistiques, Hanoï devra déployer de nombreuses mesures synchrones, notamment l'application des sciences, technologies et du numérique, selon le directeur du service municipal des Sciences et Technologies, Nguyen Hong Son.

Hanoï devra aussi accélérer la promotion des investissements dans les projets d’infrastructures de services logistiques ; rechercher et construire des centres logistiques de taille appropriée sur les lignes de ceinture ; se concentrer sur le développement de réseaux d'entrepôts spécialisés ; développer des systèmes de transport intelligents et des plateformes numériques reliant expéditeurs, transporteurs et clients.



Enfin, il est nécessaire de faciliter le transport et la distribution des marchandises de Hanoï vers d'autres localités ; promouvoir le rôle des associations industrielles liées aux services logistiques ; attirer des prestataires logistiques du monde et les entreprises de logistique nationales pour installer leur siège social, leurs succursales et leurs bureaux de transactions dans la capitale afin de faire de Hanoï un centre opérationnel logistique du Nord. –VNA