Le fondateur et président exécutif du Forum économique mondial (WEF), Klaus Schwab, a décrit le Vietnam comme un point positif de croissance économique après la pandémie de Covid-19, lors de sa rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh à Jakarta, en Indonésie, le 5 septembre.

D'ici 2025, la province de Bac Giang (Nord) renforcera l'attraction des investissements pour attirer des ressources nationales et étrangères au service de son développement industriel.

Les prix de l'essence ont augmenté à partir de 15h le 5 septembre, avec une légère hausse de plus 200 dôngs le litre, selon une décision conjointe du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des Finances.