Des délégués à la cérémonie de lancement des 15 services touristiques nocturnes de Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Service du Tourisme de Hanoï, en coordination avec le Comité populaire de l'arrondissement de Hoan Kiem, a organisé le 24 novembre la présentation de 15 produits touristiques nocturnes, afin de promouvoir les avantages de ce type de tourisme et de contribuer au développement du tourisme nocturne de la ville.



Les nouveaux produits touristiques devraient offrir aux touristes et aux résidents locaux des expériences nouvelles et uniques en combinant la technologie moderne avec les espaces culturels et historiques de Hanoï.

Ces 15 services touristiques nocturnes de Hanoï représentent une amélioration des services existants, notamment les visites nocturnes du Temple de la Littérature, du site historique de la prison de Hoa Lo, de la citadelle impériale de Thang Long et du Musée de la littérature du Vietnam.



La directrice du Service municipal du Tourisme, Dang Huong Giang, a déclaré que la ville accélère l'application de la transformation numérique dans le secteur du tourisme et organise des activités de promotion et de communication pour faciliter le développement du tourisme nocturne.

La présentation de 3D Mapping à la porte de Quan Chuong. Photo: VNA

Lors de l'événement, le Service du Tourisme a annoncé la décision qui reconnaît la zone du lac Hoan Kiem, ses environs et le vieux quartier de Hanoï en tant que zone touristique au niveau municipal.

Il a également lancé le concours de photos touristiques « Bienvenue à Hanoi ».



Dans le cadre de l'événement, le Comité d'organisation a organisé des ateliers sur la peinture folklorique Hang Trông, la fabrication du bambou et du rotin et la peinture Truc Chi sous l'aide d'artisans.



Les activités se dérouleront sur trois jours, du 24 au 26 novembre. - VNA