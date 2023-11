La rue Phan Dinh Phùng à Hanoï est un lieu prisé des habitants et les touristes.

Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Le journal Nikkei Asia a récemment publié un article sur la fameuse rue fleurie Phan Dinh Phùng à Hanoï. Les fleuristes qui parcourent cette rue à vélo ont trouvé une nouvelle source de revenus en capitalisant sur la tendance des jeunes à y prendre des photos.La rue Phan Dinh Phùng est un lieu prisé des habitants et les touristes de Hanoï. Cet endroit est renommé pour ses bâtiments historiques à l’architecture coloniale, ses vélos ornés de fleurs, et sa beauté bucolique, particulièrement en automne.L'article du Nikkei Asia souligne que les vendeurs de fleurs à vélo, présents depuis longtemps dans la capitale vietnamienne, adaptent leur commerce pour attirer davantage de clients. À l'origine, ils transportaient des fleurs cultivées dans les zones rurales pour les vendre à l’unité dans tout Hanoï. Mais aujourd’hui, ces fleuristes ont opté pour la vente de bouquets, en proposant leur propre composition.Les vendeurs ont réussi à transformer le vélo de fleurs en un produit touristique attractif. Un bouquet de fleurs se négocie généralement entre 80.000 et 100.000 dôngs, pouvant atteindre jusqu'à 150.000 dôngs pour certains avec des fleurs plus onéreuses comme le lotus.Les clients peuvent aussi uniquement louer un bouquet de fleurs pour 30.000 à 50.000 dôngs et prendre des photos avec, en posant à côté du vélo fleuri. Cela permet de réduire le gaspillage, car de nombreuses personnes veulent simplement faire quelques photos mais ne veulent pas s’encombrer d’un bouquet de fleur pour le reste de leur promenade.Un vendeur de 58 ans a partagé : "Grâce à la locations, les revenus ont été multipliées par deux ou trois". Il a ainsi abandonné la vente de fleurs sur le marché pour se consacrer à la location de fleurs pour la photographie, augmentant considérablement ses revenus.Une touriste de 26 ans a témoigné de sa fascination pour la rue Phan Dinh Phùng, elle était enthousiaste et resplendissante avec son bouquet de roses rouges, de tournesols et de lotus blancs, posant devant les objectifs de ses amis.Le journaliste du Nikkei Asia a salué l'approche commerciale dynamique et novatrice des fleuristes pour répondre aux besoins des touristes modernes. De plus, les vélos ornés de fleurs contribuent à rendre la rue Phan Dinh Phùng encore plus attrayante aux yeux des visiteurs, évoquant la beauté nostalgique d'une époque révolue dans la capitale.-CVN/VNA