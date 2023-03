Le président du Comité populaire de Hanoi, Trân Sy Thanh (droite) et le directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO Lazare Eloundou Assomo. Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoi (VNA) - Les autorités de Hanoi favorisent toujours la coopération en matière de préservation de leurs patrimoines, a déclaré le président du Comité populaire de Hanoi, Trân Sy Thanh, lors d'une réception le 27 mars pour le directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO Lazare Eloundou Assomo, en visite au Vietnam.

La préservation et la promotion des valeurs patrimoniales sont l'un des objectifs importants de Hanoi, a dit Trân Sy Thanh.

Il a déclaré que la citadelle impériale de Thang Long est l'un des ouvrages clés du plan de conservation de Hanoï, avec l'objectif immédiat de restaurer le palais Kinh Thiên. Au cours de ce processus, Hanoi respecte hautement les commentaires et les recommandations des experts dans ce domaine, en particulier de l'UNESCO ainsi que du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO.

De son côté, Lazarre Eloundou Assomo, a affirmé que l'UNESCO accompagnera le Vietnam en général et la capitale Hanoi en particulier dans la préservation et la promotion des patrimoines culturels et continuera à soutenir la coopération en la matière dans un proche avenir.

Il a également abordé des solutions pour équilibrer la conservation des patrimoines et le développement socio-économique, augmentant les moyens de subsistance des communautés locales dans les zones de protection des patrimoines.

Partageant les objectifs de Hanoï dans la préservation de la citadelle impériale de Thang Long, Lazarre Eloundou Assomo a déclaré qu'il est nécessaire à unifier la vision du site patrimonial et à définir précisément le travail de recherche pour valoriser les patrimoines, permettant aux visiteurs de comprendre la grandeur de l'histoire culturelle. Ce processus peut impliquer les communautés locales ainsi que les entreprises. -VNA