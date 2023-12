Lors de l'entretien entre les conseils populaires de Hanoï et de Vientiane. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les conseils populaires de Hanoï et de Vientiane ont signé un accord de coopération pour la période 2023-2025, en marge de leur entretien tenu le 12 décembre dans la capitale vietnamienne.Selon les termes de cet accord, les deux parties envisagent de multiplier les échanges de délégation, de promouvoir leur partage d’expériences professionnelles et leur coopération en matière d’entraînement des députés de Vientiane et d’amélioration des capacités des organes locaux élus par la population.Lors de l’entretien, la vice-présidente permanente du Conseil populaire de Hanoï, Phung Thi Hong Ha, a informé du développement socioéconomique de la capitale vietnamienne en 2023, soulignant sa volonté de promouvoir la coopération avec les capitales et villes dans le monde, notamment Vientiane et d’autres localités du Laos La responsable vietnamienne a proposé aux deux parties d’accroître les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux, de renforcer leur coopération dans la formation des ressources humaines et d'étudier des modalités et mécanismes de partage d’informations et d’expériences en matière législative.De son côté, la vice-présidente du Conseil populaire de Vientiane, Lamphoy Siakkhachanh, a émis le souhait d’étudier des expériences de Hanoï en matière de supervision et de mise en œuvre de grands projets d’investissement, d’édification des résolutions du conseil populaire et des documents juridiques. -VNA