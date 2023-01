Des gens font sécher de l'encens dans le village d'encens de Quang Phu Cau, dans le district d'Ung Hoa, à Hanoï. Photo:CPV

Hanoï (VNA) - Le village d'encens de Quang Phu Cau, en banlieue de Hanoi, est une destination où les visiteurs peuvent trouver la "couleur de l'année" - la viva magenta.

Pantone, l’autorité mondiale de la couleur, vient de désigner la viva magenta 18-1750 comme la couleur de l’année 2023. "La couleur vibre d'énergie et de vigueur. C'est une nuance enracinée dans la nature qui fait partie de la famille des rouges et qui exprime force et dynamisme. La viva magenta est courageuse et intrépide, c'est une couleur riche, tonique, vibrante, d'où émanent joie et optimisme et qui raconte une nouvelle histoire", explique Pantone, une entreprise basée aux États-Unis qui sélectionne chaque année une couleur.



Inspiré par la couleur de l'année de Pantone, le magazine de voyage Travel Leisure a dressé une liste de destinations suggérées en 2023. Ce sont les endroits où les visiteurs peuvent facilement trouver et photographier des tons viva magenta.



Hanoï est l'un des trois représentants de l'Asie, le seul en Asie du Sud-Est, mentionné dans la liste des 11 destinations à travers le monde. Le village d'encens de Quang Phu Cau, en banlieue de Hanoï, est l'endroit où les visiteurs peuvent facilement trouver cette couleur.



"A la veille du Nouvel An lunaire, à ce village, on peut admirer des milliers de bâtons d'encens rose pourpre étalés comme des bouquets de fleurs, le long des routes du village et dans les cours des maisons. Le soir du Nouvel An, les gens brûlent de l'encens pour inviter les divinités et leurs ancêtres à fêter le Têt avec eux." Travel Leisure suggère également que le meilleur moment pour visiter et découvrir cette tradition culturelle est le mois de janvier. -CPV/VNA